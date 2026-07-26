D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-BAGNACAVALLO VERSO RAVENNA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-BAGNACAVALLO VERSO RAVENNA
Roma, 26 luglio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale, dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e Bagnacavallo, verso Ravenna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lugo, percorrere la viabilità ordinaria: via X Aprile, SP95, SP114, via Piratello, SP253 San Vitale, via Chiusa, SP8 via sinistra canale superiore e rientrare sulla D14 a Bagnacavallo.