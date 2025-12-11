D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.
Di conseguenza, lo svincolo di Cotignola è chiuso in entrata verso la A14.
Si ricorda che lo svincolo di Cotignola, è chiuso in uscita per chi proviene da Ravenna, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.
In alternativa, a chi proviene da Ravenna ed è diretto verso la A14 Bologna-Taranto, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 a Faenza.