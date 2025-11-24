D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO

Roma, 24 novembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di ammodernamento del “ponte Molino”, dalle 21:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima. Di conseguenza lo svincolo di Cotignola sarà chiuso in entrata verso la A14.

In alternativa, a chi proviene da Ravenna ed è diretto verso la A14 Bologna-Taranto, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 a Faenza.