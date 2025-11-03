D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.
Contestualmente sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in entrata verso la A14.
Si ricorda che lo svincolo di Cotignola è chiuso in entrata verso la A14, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza; la riapertura è prevista per il 15 dicembre.
Si precisa che l’uscita di Cotignola non sarà raggiungibile, per chi proviene da Ravenna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, percorrere la viabilità ordinaria: via X Aprile, SP95, via Madonna di Genova, SP7, via Pana, SP72, via San Silvestro e rientrare in A14 alla stazione di Faenza.
In alternativa all’uscita di Cotignola da Ravenna, si potrà uscire a Bagnacavallo, al km 13+500 della D14 Diramazione per Ravenna.