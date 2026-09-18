D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 18 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 21 alle 5:00 di martedì 22 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.
Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli di Lugo e Cotignola, in entrata verso la A14; inoltre, non sarà raggiungibile l’uscita di Cotignola, per chi proviene da Ravenna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, percorrere la viabilità ordinaria: SP95,
via Madonna di Genova, SP7, via Pana, SP72, via San Silvestro ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.
via Madonna di Genova, SP7, via Pana, SP72, via San Silvestro ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.