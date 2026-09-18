D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 21 alle 5:00 di martedì 22 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli di Lugo e Cotignola, in entrata verso la A14; inoltre, non sarà raggiungibile l’uscita di Cotignola, per chi proviene da Ravenna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, percorrere la viabilità ordinaria: SP95,

via Madonna di Genova, SP7, via Pana, SP72, via San Silvestro ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.