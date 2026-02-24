D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO LA A14
Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.
Di conseguenza, gli svincoli di Lugo e di Cotignola saranno chiusi in entrata verso la A14.
Si ricorda che lo svincolo di Cotignola è chiuso, in modalità continuativa, in uscita per chi proviene da Ravenna, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previste nell’ambito del piano di ammodernamento dello svincolo.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, percorrere la viabilità ordinaria: SP95, via Madonna di Genova, SP7, via Pana, SP72, via San Silvestro ed entrare in A14 alla stazione di Faenza;
per la chiusura dell’entrata di Lugo e Cotignola verso la A14: Faenza, sulla A14.