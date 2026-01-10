D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO LA A14
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO LA A14
Roma, 10 gennaio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in direzione della A14.
Di conseguenza, gli svincoli di Lugo e di Cotignola saranno chiusi in entrata verso la A14.
Si ricorda che l’uscita di Cotignola è chiusa per chi proviene da Ravenna, in modalità continuativa, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previste nell’ambito del piano di ammodernamento dello svincolo.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Faenza;
per la chiusura dell’entrata di Lugo e Cotignola, verso la A14: Faenza, sulla A14.