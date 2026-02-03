D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO LA A14
Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.
Si ricorda che lo svincolo di Cotignola è chiuso, in modalità continuativa, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previste nell’ambito del piano di ammodernamento dello svincolo, condiviso con le istituzioni del territorio.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, percorrere la viabilità ordinaria: SP95, via Madonna di Genova, SP7, via Pana, SP72, via San Silvestro ed entrare in A14 alla stazione di Faenza;
per la chiusura dell’entrata di Lugo e Cotignola verso la A14: Faenza, sulla A14;
per la chiusura dell’uscita di Cotignola, per chi proviene da Ravenna: Lugo.