D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO

Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima. Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli di Lugo e Cotignola, in entrata verso la A14.

Si ricorda che lo svincolo di Cotignola è chiuso in uscita per chi proviene da Ravenna, in modalità continuativa, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previste nell’ambito del piano di ammodernamento dello svincolo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, percorrere la viabilità ordinaria: SP95, via X Aprile, via Madonna di Genova, SP7, via Pana, SP72, via San Silvestro ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.