D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 12 novembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di ammodernamento del “ponte Molino”, dalle 22:00 di sabato 15 alle 6:00 di domenica 16 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.
Si ricorda che lo svincolo di Cotignola rimarrà chiuso, fino al 15 dicembre, in entrata verso la A14, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, chi proviene da Ravenna ed è diretto verso la A14 Bologna-Taranto, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 a Faenza.