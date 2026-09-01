D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUGO-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO

Roma, 1 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli di Lugo e Cotignola, in entrata verso la A14; non sarà, inoltre, raggiungibile l’uscita di Cotignola, per chi proviene da Ravenna.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.