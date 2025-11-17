D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORNACE ZARATTINI-BAGNACAVALLO VERSO LA A14
Roma, 17 novembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, dalle 21:00 di mercoledì 19 alle 5:00 di giovedì 20 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto.
L’area di servizio “Sant’Eufemia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, SP253 San Vitale, via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore, SP8 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.