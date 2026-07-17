D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORNACE ZARATTINI-BAGNACAVALLO VERSO LA A14
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORNACE ZARATTINI-BAGNACAVALLO VERSO LA A14
Roma, 17 luglio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto.
L’area di servizio “Sant’Eufemia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.
In alternativa, si consiglia:
per chi è diretto verso Bologna: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, SP253 San Vitale, via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore, SP8 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo;
per chi è diretto verso Ancona: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, SP253 San Vitale, via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore, SP8 ed entrare sulla A14 alla stazione di Faenza, via Granarolo ed entrare in A14 alla stazione di Faenza. Questo itinerario tiene in considerazione la contestuale chiusura, sulla A14, del tratto Imola-Faenza, verso Ancona, con contestuale chiusura, sulla D14, del Ramo di immissione sulla A14, per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona.