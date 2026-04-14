D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORNACE ZARATTINI-BAGNACAVALLO VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORNACE ZARATTINI-BAGNACAVALLO VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 14 aprile 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto.
L’area di servizio “Sant’Eufemia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, immettersi nuovamente sulla SP253 San Vitale, proseguire su via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore, SP8 e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.