D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORNACE ZARATTINI-ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA VERSO RAVENNA
Roma, 15 settembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Ravenna.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la SP253 Faentina, verso Ravenna;
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate:
per chi proviene da Bologna, uscire alla stazione di Forlì, al km 81+600 della A14 e percorrere la SS67 via Ravegnana;
per chi proviene da Ancona, uscire alla stazione di Cesena nord, al km 93+600 della A14 e percorrere la E45, la E55 e la SS3 bis Tiberina.