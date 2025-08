D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORNACE ZARATTINI-ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA VERSO RAVENNA

Roma, 2 agosto 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 5 alle 5:00 di mercoledì 6 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Ravenna.

Di conseguenza durante la stessa notte lo svincolo di uscita in direzione Ferrara non sarà raggiungibile e verrà chiuso anche lo svincolo di entrata da Ferrara in direzione SS309 Romea per Venezia, mentre resterà percorribile lo svincolo di entrata da Ravenna in direzione SS309 Romea per Venezia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la SP253.

Chi proviene da Ancona ed è diretto verso Ravenna, potrà uscire a Forlì, al km 81+600 della A14 e percorrere via Ravegnana SS67.