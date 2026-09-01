D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORNACE ZARATTINI-ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA VERSO RAVENNA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORNACE ZARATTINI-ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA VERSO RAVENNA
Roma, 1 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Ravenna città.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili i Rami di uscita che dalla D14 Diramazione per Ravenna immettono sulla SS16 Adriatica, verso Rimini e in direzione Ferrara.
Contestualmente sarà chiuso, per chi proviene da Ferrara, il Ramo di immissione sulla SS16 Adriatica, verso la SS309.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SS253, SS16 Adriatica ed entrare allo svincolo Quadrifoglio;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate, anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, SS253 via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP25, SS16 Adriatica ed entrare allo svincolo Quadrifoglio.