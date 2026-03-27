D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORNACE ZARATTINI-ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA VERSO RAVENNA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORNACE ZARATTINI-ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA VERSO RAVENNA
Roma, 27 marzo 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Ravenna.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili i Rami che dalla D14 Diramazione per Ravenna immettono sulla SS16 Adriatica, verso Rimini e Ferrara.
Sarà chiuso anche il Ramo che dalla SS16 Adriatica, con provenienza Ferrara, immette sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la SS309.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SS253, SS16 Adriatica e rientrare allo svincolo Quadrifoglio;
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate, anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo e proseguire in direzione Villanova, percorrere la SP8, SS253 via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP25, SS16 Adriatica e rientrare allo svincolo Quadrifoglio.