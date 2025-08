D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORNACE ZARATTINI-ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA VERSO RAVENNA

Roma, 3 agosto 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso Ravenna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la SP253. Chi proviene da Ancona ed è diretto verso Ravenna, potrà uscire a Forlì, al km 81+600 della A14 e percorrere via Ravegnana SS67.