D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COTIGNOLA-BAGNACAVALLO VERSO RAVENNA
Roma, 22 settembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cotignola e Bagnacavallo, verso Ravenna.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cotignola, percorrere la viabilità ordinaria: via Madonna di Genova, via X Aprile, SS253 via Chiusa, SP8 via Sinistra Canale Superiore e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.