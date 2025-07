D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COTIGNOLA-BAGNACAVALLO VERSO RAVENNA

Roma, 12 luglio 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cotignola e Bagnacavallo, verso Ravenna.

Di conseguenza, lo svincolo di Lugo non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla A14.

In alternativa, i veicoli in viaggio sulla A14 Bologna-Taranto, provenienti da Bologna o da Ancona, potranno uscire alla stazione di Faenza, al km 64+500, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.

Chi invece è in transito sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria a Cotignola, potrà percorrere la viabilità ordinaria: via Madonna di Genova, SP7 via Provinciale Felisio, via Lumagni, viale Oriani, viale Francesco de Pinedo, viale Masi, viale Dante, SS253, via Chiusa, via sinistra Canale Superiore, SP8 e rientrare sulla D14 allo svincolo di Bagnacavallo.