D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COTIGNOLA-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO LA A14
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COTIGNOLA-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO LA A14
Roma, 27 giugno 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di martedì 30 giugno alle 5:00 di mercoledì 1 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cotignola e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.
Di conseguenza, lo svincolo di Lugo sarà chiuso in entrata verso la A14.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Faenza;
per la chiusura dell’entrata di Lugo verso la A14: Faenza, sulla A14.