D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COTIGNOLA-ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO

Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cotignola e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.

Contestualmente sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in entrata verso la A14. Si ricorda che lo svincolo di Cotignola è chiuso in entrata verso la A14, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza; la riapertura è prevista per il 15 dicembre.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, al km 13+500 della D14 Diramazione per Ravenna, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.