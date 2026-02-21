D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAGNACAVALLO-LUGO VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAGNACAVALLO-LUGO VERSO LA A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 21 febbraio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Lugo, verso la A14 Bologna-Taranto.
Si ricorda che lo svincolo di Cotignola è chiuso in uscita per chi proviene da Ravenna, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti nell’ambito del piano di ammodernamento dello svincolo.
In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione di Faenza.