D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BAGNACAVALLO-ALLACCIAMENTO SS309 ROMEA VERSO RAVENNA

Roma, 26 novembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e l’allacciamento SS309 Romea, verso Ravenna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata nel suddetto tratto.

Lo svincolo di Fornace Zarattini non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto e sarà chiuso in entrata verso Ravenna.

Non saranno inoltre raggiungibili, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, i Rami che dalla Diramazione per Ravenna immettono sulla SS16 Adriatica e saranno chiusi in entrata verso la SS309 Romea.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.