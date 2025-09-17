D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLLACCIAMENTO A14-LUGO VERSO RAVENNA

Roma, 17 settembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Lugo, verso Ravenna.

Di conseguenza, per chi proviene dalla A14, non sarà raggiungibile l’uscita di Cotignola e di Lugo.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:

per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Ravenna, uscire alla stazione di Imola, al km 50+100 della A14, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 (Massa Lombarda – Sant’Agata sul Santerno), via Piratello, SP95 via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola;

per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Ravenna, uscire alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.