D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS309-SVINCOLI QUADRIFOGLIO VERSO LA A14
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 settembre, sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento con la SS309 e gli svincoli “Quadrifoglio”/allacciamento con la SS16 Adriatica, verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via S. Alberto, Via Fosso Dimiglio, Via Fuschini, e entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo Quadrifoglio.