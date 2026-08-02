D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16-FORNACE ZARATTINI VERSO LA A14
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16-FORNACE ZARATTINI VERSO LA A14
Roma, 2 agosto 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, dalle 21:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, saranno chiusi i Rami di svincolo che dalla SS16 Adriatica immettono sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica e la SP253 via Faentina e rientrare sulla D14 allo svincolo di Fornace Zarattini;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica, la SS67 via Ravegnana, viale della Costituzione e rotonda La Piè ed entrare in A14 alla stazione di Forlì.