D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16-FORNACE ZARATTINI VERSO LA A14

Roma, 16 giugno 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, saranno chiusi i Rami di svincolo che dalla SS16 Adriatica immettono sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica e la SP253 via Faentina e rientrare sulla D14 allo svincolo di Fornace Zarattini;

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica e la SS67 via Ravegnana ed entrare in A14 alla stazione di Forlì.