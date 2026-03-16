D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16-FORNACE ZARATTINI VERSO LA A14

Roma, 16 marzo 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica e SS253 via Faentina e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini;

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica e SS67 via Ravegnana ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione di Forlì.