D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA-FORNACE ZARATTINI VERSO LA A14
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 ADRIATICA-FORNACE ZARATTINI VERSO LA A14
Roma, 24 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, dalle 22:00 di domenica 27 alle 5:00 di lunedì 28 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, saranno anche chiusi i Rami che dalla SS16 Adriatica, con provenienza Ferrara e Rimini, immettono sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica e la SS253 via Faentina e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica, la SS67 via Ravegnana, viale della Costituzione, rotatoria La Piè ed entrare in A14 alla stazione di Forlì.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.