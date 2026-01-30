D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-LUGO VERSO RAVENNA

Roma, 30 gennaio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Lugo, verso Ravenna. Pertanto verranno chiusi i rami di allacciamento che dalla A14 Bologna-Taranto immettono sulla carreggiata sud della D14 Diramazione per Ravenna per chi proviene da Bologna e da Ancona ed é diretto verso Ravenna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:

per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Ravenna: uscire alla stazione di Imola, al km 50+100 della A14, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 (Massa Lombarda – Sant’Agata sul Santerno), via Piratello, SP95 via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola;

per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Ravenna: uscire alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.