D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-LUGO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-LUGO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 17 marzo 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Lugo, verso Ravenna.
Si ricorda che l’uscita di Cotignola, per chi proviene da Ravenna, è chiusa in modalità continuativa, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
da Bologna verso Ravenna, anticipare l’uscita alla stazione di Imola, al km 50+100 della A14, percorrere la viabilità ordinaria: SP610, via Selice, SP253 (Massa Lombarda-Sant’Agata sul Santerno), via Piratello, SP95, via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola;
da Ancona verso Ravenna, anticipare l’uscita alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo;
da Ravenna verso la A14, anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, al km 13+500 della D14 Diramazione per Ravenna ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.