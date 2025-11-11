D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNA
Roma, 11 novembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di ammodernamento del “ponte Molino”, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Cotignola, verso Ravenna.
Contestualmente saranno chiusi gli svincoli che dalla A14, con provenienza Bologna e Ancona, immettono sulla Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.