D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNA
Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Cotignola, verso Ravenna.
Saranno contestualmente chiusi gli svincoli che dalla A14 – con provenienza Bologna e Ancona – immettono sulla Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.
Inoltre, gli svincoli di Lugo e Cotignola non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene dalla A14.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene da Bologna: anticipare l’uscita alla stazione di Imola, al km 50+100 della A14, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 (Massa Lombarda-Sant’Agata sul Santerno), via Piratello, SP95, via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola;
per chi proviene da Ancona: anticipare l’uscita alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.