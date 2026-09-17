D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNA

Roma, 17 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di domenica 20 alle 5:00 di lunedì 21 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Cotignola, verso Ravenna.

Di conseguenza, saranno chiusi, per chi percorre la A14 e proviene da Bologna e da Ancona, i Rami di immissione sulla D14, verso Ravenna.

Inoltre, gli svincoli di Cotignola e Lugo non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene dalla A14.

In alternativa, chi proviene da Bologna o da Ancona, potrà uscire alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo, in direzione Ravenna.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.