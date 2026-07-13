D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNA
Roma, 13 luglio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Cotignola, verso Ravenna.
Di conseguenza, saranno chiusi, per chi proviene da Bologna e da Ancona, i Rami di svincolo che dalla A14 immettono sulla D14, verso Ravenna.
Gli svincoli di Cotignola e Lugo non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene dalla A14.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo, verso Ravenna.