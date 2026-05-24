D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNA
D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNA
Roma, 24 maggio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e Cotignola, verso Ravenna.
Di conseguenza, saranno chiusi i rami di svincolo che dalla A14 immettono sulla D14, verso Ravenna.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita alla stazione di Imola, al km 50+100 della A14, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 (Massa Lombarda-Sant’Agata sul Santerno), via Piratello, SP95, via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola;
per chi proviene da Ancona, anticipare l’uscita alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.