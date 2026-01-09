D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNA
Roma, 9 gennaio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica verticale, dalle 21:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Cotignola, verso Ravenna.
Di conseguenza, le uscite di Cotignola e Lugo non saranno raggiungibili per chi proviene dalla A14.
Contestualmente, saranno chiusi gli svincoli che dalla A14, con provenienza Bologna e Ancona, immettono sulla Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita alla stazione di Imola, al km 50+100 della A14, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 Massa Lombarda-Sant’Agata sul Santerno, via Piratello (Lugo), SP95 via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola;
per chi proviene da Ancona, anticipare l’uscita alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.
Questo itinerario può essere percorso anche per chi proviene da Bologna.
In alternativa alle uscite di Cotignola e di Lugo, per chi proviene dalla A14: Faenza, sulla A14 .