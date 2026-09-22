D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-COTIGNOLA VERSO RAVENNA

Roma, 22 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Cotignola, verso Ravenna.

Di conseguenza, saranno chiusi, per chi percorre la A14 e proviene da Bologna e da Ancona, i Rami di immissione sulla D14, verso Ravenna.

Inoltre, gli svincoli di Cotignola e Lugo non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene dalla A14.

In alternativa:

chi proviene da Bologna, potrà uscire alla stazione di Imola, percorrere la SP610 via Selice, SP253, via Piratello, s.p.95 via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 allo svincolo di Cotignola;

chi proviene da Ancona, potrà uscire alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 allo svincolo di Bagnacavallo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.