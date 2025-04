D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO-LUGO VERSO RAVENNA

Roma 14 aprile 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Lugo in direzione di Ravenna.

Di conseguenza, l’uscita di Cotignola non sarà raggiungibile per chi proviene dall’ A14 e saranno chiusi anche i rami d’immissione sulla Diramazione per Ravenna verso Ravenna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Faenza, al km 64+500 dell’ A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.