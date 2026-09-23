D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSO IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI SS16 ADRIATICA E SS309 VERSO RAVENNA

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Roma, 23 settembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di competenza Anas, dalle 7:00 alle 15:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS16 Adriatica e lo svincolo SS309, verso Ravenna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile lo svincolo che dalla Diramazione per Ravenna immette sulla SS16 Adriatica, in direzione Ferrara e saranno chiusi i Rami in entrata che da Ferrara e da Rimini immettono verso la SS309.

In alternativa, chi è diretto verso Ravenna verrà deviato sulla SS16 Adriatica, percorrere via Faentina, via Fuschini, rotonda Polonia, via Naviglio, via fosso Dimiglio, rotonda Svezia, via Bisanzio, via Sant’Alberto e rientrare sulla SS309.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.