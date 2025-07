D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSI STANOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA GLI SVINCOLI DI LUGO E DI COTIGNOLA

Roma, 9 luglio 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 9, alle 5:00 di giovedì 10 luglio, saranno chiusi, in modalità alternata, i seguenti svincoli:

-Cotignola: in entrata e in uscita;

-Lugo: in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene dalla A14 e da Ravenna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo; in considerazione della chiusura in atto nel corso della notte, si potrà utilizzare lo svincolo di Lugo o di Cotignola.