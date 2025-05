D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSI PER UNA NOTTE IL TRATTO BAGNACAVALLO-LUGO E GLI SVINCOLI DI LUGO E COTIGNOLA

Roma 14 maggio 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 maggio, saranno chiusi il tratto compreso tra Bagnacavallo e Lugo, verso la A14 Bologna-Taranto, lo svincolo di Lugo in uscita, per chi proviene dalla A14 e lo svincolo di Cotignola in entrata verso la A14.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Bagnacavallo, percorrere la SP8, la SS9 via Emilia, la SP19 e rientrare in autostrada dalla stazione di Imola, sulla A14;

per la chiusura di Lugo in uscita, utilizzare lo svincolo di Cotignola;

per la chiusura di Cotignola in entrata, utilizzare lo svincolo di Lugo.