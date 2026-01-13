D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI I IMMISSIONE SULLA SS16 ADRIATICA VERSO FERRARA E RIMINI
Roma, 13 gennaio 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 gennaio, saranno chiusi, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, i rami di immissione sulla SS16 Adriatica, verso Ferrara e Rimini.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini o della SS309.