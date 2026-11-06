D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSI PER UNA NOTTE GLI SVINCOLI DI LUGO E COTIGNOLA

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Ravenna e dalla A14;

-sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.