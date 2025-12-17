D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI DI COTIGNOLA E DI LUGO
Roma, 17 dicembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 20 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata verso Ravenna.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Bagnacavallo;
-sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene da Ravenna e dalla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.
Si ricorda che lo svincolo di Cotignola è chiuso, in uscita per chi proviene da Ravenna, in modalità continuativa, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti nell’ambito del piano di ammodernamento dello svincolo.