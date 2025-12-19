D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE GLI SVINCOLI DI COTIGNOLA E DI LUGO
Roma, 19 dicembre 2025 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività relative al potenziamento e all’ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di lunedì 22 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lugo o di Bagnacavallo;
-sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cotignola o di Bagnacavallo.