D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSE PER UNA NOTTE LE USCITE DI LUGO E COTIGNOLA
Roma, 5 settembre 2025 – Sulla Diramazione per Ravenna (D14), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 settembre, saranno chiusi gli svincoli di Lugo, in uscita provenendo dalla A14 Bologna-Taranto e di Cotignola, in uscita provenendo da Ravenna.
In alternativa, si consiglia lo svincolo di Bagnacavallo.