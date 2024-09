D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LUGO

Roma, 24 settembre 2024 – Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 25 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in uscita per chi proviene da Ravenna.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cotignola.